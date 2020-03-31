Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.
Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.
Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti kızları Eda’ya kavuştu!
Amine Gülşe-Mesut Özil çifti kızlarına kavuştu. Amine Gülşe ile Mesut Özil, kızları Eda'nın ilk fotoğrafını "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin" notu ile Instagram'da paylaştı.
31.03.2020 14:27 Magazin