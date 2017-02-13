Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe'yle Londra'da görüntülendi.

Magazin - 13 Şubat 2017 16:50
Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
Mesut Özil, 2015 yılında kız arkadaşı Mandy Capristo'dan ayrıldıktan sonra Amina Gülşe ile bir süre flört etmişti. Yıldız futbolcu, Capristo'yla barıştıktan sonra ünlü mankeni terk etmişti. Amine Gülşe, terk edilmesinin ardından "Aramızda duygusal bir şey olmadı. Sevgilisiyle mutlu olsun" demişti.

İkilinin önceki gün Londra'da bir restoranda baş başa yemek yemesi, yeniden flört etmeye başladıkları iddialarını doğruladı.



İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe, 2014 Miss Turkey yarışmasında kraliçe tacını takmıştı.



Mesut Özil'in sevgilisi Mandy Capristo, Özil'i sildi!

Mesut Özil'in sevgilisi Mandy Capristo, Özil'i sildi!



Kaynak:posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Güzellik sırrı ortaya çıktı
  • Sevgililer Günü sürprizi!
  • Usta oyuncudan tepki var!
  • "Bu mesleği bırakıp gideceğim!"
  • O programlara milyonluk ceza
  • İlk bölümünü birlikte izlediler!
  • Müjdeyi kendisi verdi!
  • Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • Açtı ağzını yumdu gözünü!
  • 10 milyon TL'lik panik!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
Poyraz Karayel veda ediyor!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • "İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • 59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil sosyal medyadan para mı kazanıyor?
Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?