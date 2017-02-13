Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?

Magazin - 13 Şubat 2017 16:50

Mesut Özil'in sevgilisi Mandy Capristo, Özil'i sildi!

Mesut Özil, 2015 yılında kız arkadaşı Mandy Capristo'dan ayrıldıktan sonra Amina Gülşe ile bir süre flört etmişti. Yıldız futbolcu, Capristo'yla barıştıktan sonra ünlü mankeni terk etmişti. Amine Gülşe, terk edilmesinin ardından "Aramızda duygusal bir şey olmadı. Sevgilisiyle mutlu olsun" demişti.İkilinin önceki gün Londra'da bir restoranda baş başa yemek yemesi, yeniden flört etmeye başladıkları iddialarını doğruladı.İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe, 2014 Miss Turkey yarışmasında kraliçe tacını takmıştı.Kaynak:posta.com.tr