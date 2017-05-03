Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi!

Futbolcu Mesut Özil sevgilisi Amine Gülşe'ye evlilik teklifinde bulundu.

Dedikodu - 03 Mayıs 2017 09:27
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi!
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 24 yaşına girdi. Amine'nin İngiliz takımı Arsenal'de oynayan sevgilisi Mesut Özil, bin tane kırmızı gül yolladı. Mesut Özil kısa süre önce Amine'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklif etmiş. Amine de teklifi kabul etmiş.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

DEDİKODU HABERLERİ

  • Reklamdan servet kazanacak!
  • Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
  • Tülin Şahin ve eşi için şok iddia
  • Doğulu çiftinin yakalanma kavgası
  • Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
  • Ünlü çift neden boşanıyor?
  • Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
  • Ayrılık sebebi ortaya çıktı...
  • Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu önlemi
  • Hülya Avşar son noktayı koydu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?