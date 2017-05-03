2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 24 yaşına girdi. Amine'nin İngiliz takımı Arsenal'de oynayan sevgilisi Mesut Özil, bin tane kırmızı gül yolladı. Mesut Özil kısa süre önce Amine'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklif etmiş. Amine de teklifi kabul etmiş.
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi!
Futbolcu Mesut Özil sevgilisi Amine Gülşe'ye evlilik teklifinde bulundu.Dedikodu - 03 Mayıs 2017 09:27
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