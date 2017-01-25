Mesut Yar da Şahan'ı eleştirdi!

Magazin - 25 Ocak 2017 14:21

Şahan Gökbakar'a bir tepki de Kars'tan!

Recep İvedik'e bir şok daha!

İşte Mesut Yar'ın kaleme aldığı o yazı:"Zamanında memleketin elitlerinden şamar üstüne şamar yiyen 'Recep İvedik' bu kez önüne gelenin o duvardan berikine savurduğu Mazlum'a dönüştü.Serinin 5'inci filminin fragmanı yayınlandığı günden beri Şahan Gökbakar'ın başı dertten kurtulmuyor. Herkes filmin bir yerine kulp takmış durumda.Kimi serzenişler son derece haklı kimisiyse hakikaten 'laf ola beri gele' minvalinden yükselen uğultular.Şahan, şikayetçilerin hepsine birden güzellik yaparak filmi biçtikçe biçiyor ama nereye kadar?Bu gidişle filmin adını 'Recep İvedik Dört Buçuk' diye değiştirse yeridir. Baksanıza filmin yansı gitti."