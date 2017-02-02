“Mesut Yar Sunar” Cumartesi başlıyor!

Ünlü Televizyoncu Mesut Yar’ın hazırlayıp, sunduğu yeni program “Mesut Yar Sunar” Cumartesi ve Pazar sabahları yayınlanacak olan “Mesut Yar Sunar” hem içerik olarak hem de ekran renkleriyle sabahları mutlulukla uyanmak için en önemli nedenlerinizden biri olacak.

Dizi - 02 Şubat 2017 11:18
“Mesut Yar Sunar” Cumartesi başlıyor!
Özgün bölümleri, mizah ve gizem dosyaları, hafta sonuna damgasını vuracak, neşeli muhabbetleriyle ekrana çok özlenen o güler yüzü taşıyacak olan programda izleyici kendini ilgilendiren her ayrıntıyı tebessümle izleme şansına kavuşacak.

Sabah formatlarının yaratıcısı olan Mesut Yar ve ekibi bundan böyle her hafta sonu size “TV’de ilk kez göreceklerinizle”, yayıncılıkta gülümseten bir dönemin başlangıcını müjdeleyecek.

Mesut Yar Sunar, 4 Şubat Cumartesi saat 08.00’de Star’da başlayacak.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mesut Yar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Ünlü oyuncu seti terk etti
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!
  • 'Cesur ve Güzel'de işler karışıyor!
  • Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı
  • 'Hangimiz Sevmedik'te Tarık şokta!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'İçimdeki Fırtına' dizisi ertelendi!
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Kara Sevda bitiyor mu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
  • Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?

EN POPÜLER HABERLER

  • Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı
  • 'O Hayat Benim'de Ezgi Asaroğlu seti terk etti
  • Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya düğün hediyesi
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
Instagram'da ünlüler - 02.02.2017