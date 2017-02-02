“Mesut Yar Sunar” Cumartesi başlıyor!

Ünlü Televizyoncu Mesut Yar’ın hazırlayıp, sunduğu yeni program “Mesut Yar Sunar” Cumartesi ve Pazar sabahları yayınlanacak olan “Mesut Yar Sunar” hem içerik olarak hem de ekran renkleriyle sabahları mutlulukla uyanmak için en önemli nedenlerinizden biri olacak.

Dizi - 02 Şubat 2017 11:18

Özgün bölümleri, mizah ve gizem dosyaları, hafta sonuna damgasını vuracak, neşeli muhabbetleriyle ekrana çok özlenen o güler yüzü taşıyacak olan programda izleyici kendini ilgilendiren her ayrıntıyı tebessümle izleme şansına kavuşacak.



Sabah formatlarının yaratıcısı olan Mesut Yar ve ekibi bundan böyle her hafta sonu size “TV’de ilk kez göreceklerinizle”, yayıncılıkta gülümseten bir dönemin başlangıcını müjdeleyecek.



Mesut Yar Sunar, 4 Şubat Cumartesi saat 08.00’de Star’da başlayacak.

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