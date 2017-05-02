Met Gala 2017'nın sosyal medya paylaşımları

Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 16:15

Dün gecce ew York'ta düzenlenen Met Gala 2017 partisine katılan ünlü isimler hem kırmızı halıda poz verdiler hem de kendi telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.İşte Met Gala 2017'ye katılan ünlülerin sosyal medya fotoğrafları;