Dün gecce ew York'ta düzenlenen Met Gala 2017 partisine katılan ünlü isimler hem kırmızı halıda poz verdiler hem de kendi telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte Met Gala 2017'ye katılan ünlülerin sosyal medya fotoğrafları;
Met Gala 2017'ye damga vurdular
Met Gala 2017'nın sosyal medya paylaşımları
Ünlü isimler katıldıkları Met Gala 2017'den kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundular.Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 16:15
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