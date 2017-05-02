Bütün geliri 'Kostüm Enstitüsü'ne aktarılacak olan Met Gala 2017, önceki gecce New York'ta düzenlendi.
Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı geccenin kırmızı halısında adeta şıklık yarışı yaşandı.
İşte kırmızı halıya damga vuran ünlüler...
Met Gala 2017'ye damga vurdular
Met Gala 2017'de kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı.Kadın-Moda - 02 Mayıs 2017 13:20
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