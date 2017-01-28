Metalik pilise modası!

Selülozik liflerden üretilmiş kumaşların plise işlemine alınmadan önce reçine ile işlem görmesi sağlanır. Bu işlemde kullanılan reçineler sıcaklık etkisi ile şekil alabilen, soğuduktan sonra verilen şekli koruyabilen özelliktedir. Selüloz gibi zor şekil verilebilen liflere bile uygulandıklarında kalıcı şekil alma süresini artırabilirler.
Metalik renkli plise etekleri, günlük hayatta kullanmak için spor tarzdaki tamamlayıcıları tercih etmelisiniz. Bilek boyundaki botlar, spor ayakkabılar, tshirtler, dökümlü veya balıkçı yaka kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca üst seçiminizi son derece sade yaparak kibar bir topuklu ayakkabı da seçebilirsiniz.
Özellikle metalik renkli etekler sade bir bluzla tamamlandığında modaya rahatça ayak uydurmuş olacaksınız...