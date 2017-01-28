Metalik pilise modası!

Kadın-Moda - 28 Ocak 2017 19:33

Plise işlemi, %100 polyester ve polyester karışımı kumaşlara, deriye ve suni deriye, yüksek ısıdaki silindirler veya kalıplar arasından geçirilerek belli bir desen ve şekil verme, kırma ve katlama işlemidir. Bu senenin modası pileli eteklerin pileleri bu yöntemle oluşturulur.Selülozik liflerden üretilmiş kumaşların plise işlemine alınmadan önce reçine ile işlem görmesi sağlanır. Bu işlemde kullanılan reçineler sıcaklık etkisi ile şekil alabilen, soğuduktan sonra verilen şekli koruyabilen özelliktedir. Selüloz gibi zor şekil verilebilen liflere bile uygulandıklarında kalıcı şekil alma süresini artırabilirler.Metalik renkli plise etekleri, günlük hayatta kullanmak için spor tarzdaki tamamlayıcıları tercih etmelisiniz. Bilek boyundaki botlar, spor ayakkabılar, tshirtler, dökümlü veya balıkçı yaka kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca üst seçiminizi son derece sade yaparak kibar bir topuklu ayakkabı da seçebilirsiniz.Özellikle metalik renkli etekler sade bir bluzla tamamlandığında modaya rahatça ayak uydurmuş olacaksınız...