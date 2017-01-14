5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji, İstanbul için saat verdi!
Bugün İstanbul'da sağnak yağış bekleniyor...Yaşam - 14 Ocak 2017 10:31
Meteoroloji, İstanbulluları uyardı. Yapılan uyarıda İstanbul için akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış yaşanacağı ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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