Meteoroloji, İstanbul için saat verdi!

Bugün İstanbul'da sağnak yağış bekleniyor...

Yaşam - 14 Ocak 2017 10:31
Meteoroloji, İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji, İstanbulluları uyardı. Yapılan uyarıda İstanbul için akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış yaşanacağı ve dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Bağlantılar: Meteoroloji, İstanbul

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