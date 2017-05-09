Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre ; bugün öğle saatlerinden sonra ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak yağışların, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya , Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışlarına neden olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
BU GECCE VE YARIN İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca yurdun bazı bölgelerinde, bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde, yarın gündüz saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Yağmur aniden bastırdı, yakalananlar zor anlar yaşadı
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağmur, İstanbul'da etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şirinevler'de bir anda bastıran yağmur nedeniyle çok sayıda kişi koşarak duraklara sığındı.
Meteoroloji uyardı... Bu akşama dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de, yerel gök gürültülü sağanak ve dolu yağışlarının beklendiğini duyurdu.Yaşam - 09 Mayıs 2017 17:32
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