Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Yaşam - 16 Mayıs 2017 11:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 Mayıs tatilini değerlendirmek isteyenlere kötü haber.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hava hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olacak ve cumartesi ve pazar günü de sağanak yağış geliyor.