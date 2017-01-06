Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı...

Yaşam - 06 Ocak 2017 12:12

Meteoroloji'den bu sabah yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek."Bugün(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde , akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale) ile gecce saatlerinden itibaren Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gecce ve yarın (cumartesi) yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 cm üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor.Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul’da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16 civarında İstanbul’un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gecce boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul’un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor.Yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.""İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar ve soğuk havayla ilgili uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda; İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir. Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" denildi.