Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Yaşam - 20 Ocak 2017 12:12

Marmara bölgesinde kar yağışının geri gelmesi bekleniyor. İstanbul için ise şimdiden kesin bir dille kar geliyor denemiyor ancak çok soğuk bir hava dalgasının geleceği kesin.Fakat bu açıklamanın üzerinde İstanbul'u terk eden kar yağışı bugün tekrar başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.