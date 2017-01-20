Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Kar tam anlamıyla gelecek açıklaması yapılmamasına rağmen İstanbul Beylikdüzü'nde bu sabah kar yağışı başladı.

Yaşam - 20 Ocak 2017 12:12
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!
Marmara bölgesinde kar yağışının geri gelmesi bekleniyor. İstanbul için ise şimdiden kesin bir dille kar geliyor denemiyor ancak çok soğuk bir hava dalgasının geleceği kesin.

Fakat bu açıklamanın üzerinde İstanbul'u terk eden kar yağışı bugün tekrar başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi.

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