Meteoroloji'den tam fırtına uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde tam fırtına beklendiğini duyurdu.

Yaşam - 22 Nisan 2017 14:12
Meteoroloji'den tam fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, tam fırtına nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin tam fırtına uyarısı şöyle:

"Rüzgarın; Bu gecce saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat), Karadeniz kıyıları, iç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi v.s. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Meteoroloji

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