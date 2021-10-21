Metin Arolat: Virüsten çok korkuyorum!

Metin Arolat, İpek Açar'ın aşı sorusuna "Aşımı yaptırdım ama, korkuyorum evden çıkmıyorum. Sahnede bile eskisi gibi mikrofonu kimseye uzatmıyorum pandemi var diye" dedi.Metin Arolat, babasının işi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseyi 6 ayrı şehirde okuduğunu belirterek "Kök salmayı bilmiyorum, bir yere geliyorsun hemen gidiyorsun. Çocukluğum böyle geçti, sadece üniversitede sabıt kaldım" derken, duygusal anlar yaşandı...İpek Açar, Metin Arolat'ın işletme okuduğunu ama okuluyla bağlantılı bir iş yapmadığını hatırlatınca Arolat, yönetmenlik aşkı için yaşadıklarını da anlattı: "İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve adeta aşık oldum. Sinema tv okumayı istedim ama olmadı. İstanbul'a yönetmenlik için geldim, Ali Özgentürk film çekecekmiş duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi var ama içinde eşya yok. Bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum" diyerek İstanbul'daki ilk günlerinde yaşadığı zorlukları anlattı....