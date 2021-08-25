Metin Çekmez kansere yenik düştü!

Uzun süredir kanser tedavisi gören Metin Çekmez, son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi.Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü.1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Çekmez, kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşidir.Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün IşıldarKanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin GürmenKuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit KoperSabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e AtakanÖnce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü TürenKoca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can DoğanTheope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali TaygunAğrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali TaygunMacbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker TekinOthello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir TiyatrosuHamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir TiyatrosuUtanç DünyasıKaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 201420 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012Leyla'nın Evi - 2012Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006Kuşdili - 2006Büyük Buluşma - 2006Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005Yürek Çığlığı - 2004Zümrüt (tv filmi) - 2004Baba (dizi) - 2003Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000Güvercin (film) - 1999Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994Zirvedekiler - 1993Süper Baba - 1993Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992Siyabend-ü Xece - 1991Sis : Zülfü Livaneli - 1987Kurtar Beni - 1987Kurbağalar : Şerif Gören - 1985Atla Gel Şaban - 1984Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984Firar - 1984Boşver Arkadaş -1974Yalancı Yarim - 1973Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972