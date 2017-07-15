Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?

Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adriana Lima ile birlikte tatil yapan Metin Hara, bu kez dövmeleriyle dikkatleri üzerine topladı. Kolunda yer alan kadın siluetinin Adriana Lima'ya ait olduğu yorumları, Metin Hara gündemini bir kez daha şekillendirmiş oldu.

Magazin - 15 Temmuz 2017 17:30
Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmeleriyle gündem oldu.


SOL KOLUNA LİMA’YI MI DÖVDÜRDÜ

Metin Hara’nın dün çıktığı ve Lima’yı öpücüklere boğduğu mavi yolculukta, sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi dikkati çekti. Hara’nın Adriana Lima’nın resmini koluna dövdürdüğü yorumları yapıldı.

"13 YAŞINDAYKEN YAPTIRDIM"


Ancak Metin Hara 2016 yılında verdiği bir röportajda vücudundaki dövmelerin sırrını şu sözlerle anlatmıştı:

"Üç dövmem var. Biri palyaço, biri ölümsüzlük sembolü, diğeri de bir kız suratı. Palyaço ile kız suratını 13 yaşındayken yaptırdım. ‘Anlamı ne?’ diye soruyorlar. Anlamı yok. O yaşta ilgi çekmekti amaç. ‘Pişmansın o zaman’, diyorlar. Hayır, değilim. ‘Niye sildirmiyorsun?’ diye soruyorlar. ‘Şimdiki Metin olsa palyaço dövmesi yaptırmaz ama pişman değilim’ diyorum. ‘Laf ebeliği yapma’ diyorlar. Hayır... 13 yaşındaki Metin birçok seçim ve hata yaptı. Doğru ve yanlış seçimleri onu buraya getirdi. Gelebildiğim nokta mükemmellikten uzak ama içsel anlamda gelişimimden mutluyum. O nedenle 13 yaşındaki Metin’in verdiği kararları, seçimlerini kutsal görüyorum."



Adriana Lima'yı sıcak bunalttı

Adriana Lima'yı sıcak bunalttı



Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, mavi yolculukta

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Aşıkların Bodrum tatili bitti!
  • Terim ve damatları mekan bastı!
  • Deniz Akkaya'dan sert sözler!
  • O filme Büyüküstün'ü önerdiler!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
  • Balayını tek kıyafetle bitirdi
  • Hakan'dan Hara'ya sert sözler!
  • Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Adrıana Lıma'yı sıcak bunalttı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!