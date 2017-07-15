Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?

Magazin - 15 Temmuz 2017 17:30

Adriana Lima'yı sıcak bunalttı

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmeleriyle gündem oldu.SOL KOLUNA LİMA’YI MI DÖVDÜRDÜMetin Hara’nın dün çıktığı ve Lima’yı öpücüklere boğduğu mavi yolculukta, sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi dikkati çekti. Hara’nın Adriana Lima’nın resmini koluna dövdürdüğü yorumları yapıldı."13 YAŞINDAYKEN YAPTIRDIM"Ancak Metin Hara 2016 yılında verdiği bir röportajda vücudundaki dövmelerin sırrını şu sözlerle anlatmıştı:"Üç dövmem var. Biri palyaço, biri ölümsüzlük sembolü, diğeri de bir kız suratı. Palyaço ile kız suratını 13 yaşındayken yaptırdım. ‘Anlamı ne?’ diye soruyorlar. Anlamı yok. O yaşta ilgi çekmekti amaç. ‘Pişmansın o zaman’, diyorlar. Hayır, değilim. ‘Niye sildirmiyorsun?’ diye soruyorlar. ‘Şimdiki Metin olsa palyaço dövmesi yaptırmaz ama pişman değilim’ diyorum. ‘Laf ebeliği yapma’ diyorlar. Hayır... 13 yaşındaki Metin birçok seçim ve hata yaptı. Doğru ve yanlış seçimleri onu buraya getirdi. Gelebildiğim nokta mükemmellikten uzak ama içsel anlamda gelişimimden mutluyum. O nedenle 13 yaşındaki Metin’in verdiği kararları, seçimlerini kutsal görüyorum."Kaynak:DHA