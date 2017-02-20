Metin Şentürk'ten yeni albüm!

Müzik - 20 Şubat 2017 11:38

Müzik dünyasının güçlü sesi Metin Şentürk, 30'uncu sanat yılını 'Tek Yürek' adını verdiği albümüyle kutluyor. Sanatçının Astra Medya etiketiyle piyasaya çıkan 18'inci albümü, tüm müzik marketlerde ve dijital mecralarda yerini aldı.Tek Yürek'te yer alan dokuz şarkıdan 8'inin (Tek Yürek, Bu Şehrin Delisi, Bi’ Karar Ver, Zirve, Meyhaneci, Limon Ağacı, Sürpriz, Sana Canım Dedim) söz ve bestesi Metin Şentürk imzasını taşıyor. Albümde yalnızca 'Dönemezsin' şarkısının söz ve müziği Tahir Dökme'ye ait.'HER ZAMAN TEK YÜREK OLDUK'30 yıla 18 albüm sığdıran Şentürk, “Hala ilk günkü heyecanı yaşıyorum. 1987 yılında başladığımız gün, ilk albümde Elimde Fotoğrafın, 1990 yılında da Bırakma Beni dedim. O gün bugün ne ben sizi ne de siz beni, birbirimizi bırakmadık. Her zaman Tek Yürek olduk. Allah bizi ayırmasın.” diyor.İLK KLİP ŞARKISINI DİNLEYİCİLER SEÇECEK“Albüme adını veren Tek Yürek şarkısı başta olmak üzere her şarkım benim için ayrı anlam taşıyor” diyerek sözlerine devam eden Şentürk, “İlk kez albümümün tüm şarkılarını dijital platformda paylaşıyorum. Şarkının ilk klibini müzikseverlerin en çok dinlediği, beğendiği şarkıya çekeceğiz. Teknoloji sayesinde ilk kez dinleyicilerime bu kadar hızlı ulaşacağım ve geri dönüş alacağım” diyerek heyecanını bir kez daha dile getiriyor.