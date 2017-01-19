Mhtp kendisini anlattı!

Müzik - 19 Ocak 2017 17:15

10.02.1982 İzmit doğumluyum. Anne – baba Trabzonlu. Teknik Lise Yapı ressamlığı mezunuyum. Arkadaşlık ilişkileri çok iyi olan, sahiplenici, yaptığı ve yapacağı iş ne olursa olsun kararlı ve istikrarlı olan biriyimdir. Sevdiklerimle beraber zaman geçirmeyi çok severim. Spor, hayatımın vazgeçilmezi; özellikle yürüyüş yapmayı çok severim. Seyahat etmeyi de…İsmimden çok fazla olduğu için, isim değiştirmek yerine ismimi kısaltmak daha ilgi çekici olur diye düşündük. Düşüncemizin etkisini de görmekteyiz. ☺Aklına Şaşarım’ın, söz ve müziği Murat Güneş’e aranjesi Ödül Erdoğan’a ait. Ünlü yönetmen Erkan Nas yönetmenliğinde Beykoz kundura fabrikasında çekildi. Çekimler 20 saate yakın sürdü.İlk klibim ilk heyecanım olduğu için titizlikle, ince eleyip sık dokuyarak çalıştım. İlk aklıma gelen de dünyaca ünlü İtalyan model olan “CARLOS MARTİN” oldu. Akabinde hemen bağlantıya geçtik. Kendisi herkesin de bildiği ve gördüğü gibi hem çok yakışıklı hem de çok sıcakkanlı biri olduğundan klibimizi çok keyif alarak çektik.Ben, film tadında konusu olan klipleri her zaman daha çok beğenmişimdir. Bu yüzden bizde tercihimizi bu yönde yani “ soyguncu” olarak kullandık.Evet, asıl konu. ☺ Sevgi ile yapılan her iş kolaydır. Belki 20 saate yakın ayakta kaldık, belki çekim nedeniyle hiçbir şey yememem gerekti ve aç kaldım. Sonucu güzel olan şeyler için bunlar katlanılmayacak şeyler değil.Evet, çok fazla benzeten var. Tabi bu benim için olumlu bir durum. Bu kadar başarılı bir pop yıldızına benzetilmek gerçekten onur verici. Kendisini çok seviyorum ve başarısını olumlu anlamda kıskanıyorum. Örnek aldığım kişilerden biri.Çok isteyerek ve çalışarak bir iş yaptık, emek verdik. Yani karşılığını görebilmek mutlu ediyor. Bütün dinleyen ve beğenen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum.İnstagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirler. “mhtpofficial”Bu samimi röportaj için size çok teşekkür ediyorum.