Mhtp kendisini anlattı!

10.02.1982 İzmit doğumluyum. Anne – baba Trabzonlu. Teknik Lise Yapı ressamlığı mezunuyum. Arkadaşlık ilişkileri çok iyi olan, sahiplenici, yaptığı ve yapacağı iş ne olursa olsun kararlı ve istikrarlı olan biriyimdir. Sevdiklerimle beraber zaman geçirmeyi çok severim. Spor, hayatımın vazgeçilmezi; özellikle yürüyüş yapmayı çok severim. Seyahat etmeyi de…
Neden isminizi kısaltarak kullanıyorsunuz?
İsmimden çok fazla olduğu için, isim değiştirmek yerine ismimi kısaltmak daha ilgi çekici olur diye düşündük. Düşüncemizin etkisini de görmekteyiz. ☺
Şarkınız ve klibiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Aklına Şaşarım’ın, söz ve müziği Murat Güneş’e aranjesi Ödül Erdoğan’a ait. Ünlü yönetmen Erkan Nas yönetmenliğinde Beykoz kundura fabrikasında çekildi. Çekimler 20 saate yakın sürdü.
Carlos Martin ile yollarınız nasıl kesişti?
İlk klibim ilk heyecanım olduğu için titizlikle, ince eleyip sık dokuyarak çalıştım. İlk aklıma gelen de dünyaca ünlü İtalyan model olan “CARLOS MARTİN” oldu. Akabinde hemen bağlantıya geçtik. Kendisi herkesin de bildiği ve gördüğü gibi hem çok yakışıklı hem de çok sıcakkanlı biri olduğundan klibimizi çok keyif alarak çektik.
Aklına Şaşarım klibinde neden soyguncu aşığını canlandırdınız?
Ben, film tadında konusu olan klipleri her zaman daha çok beğenmişimdir. Bu yüzden bizde tercihimizi bu yönde yani “ soyguncu” olarak kullandık.
Klibi çekerken ne tür zorluklarla karşılaştınız?
Evet, asıl konu. ☺ Sevgi ile yapılan her iş kolaydır. Belki 20 saate yakın ayakta kaldık, belki çekim nedeniyle hiçbir şey yememem gerekti ve aç kaldım. Sonucu güzel olan şeyler için bunlar katlanılmayacak şeyler değil.
Sizi şarkıcı Gülşen'e benzetiyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, çok fazla benzeten var. Tabi bu benim için olumlu bir durum. Bu kadar başarılı bir pop yıldızına benzetilmek gerçekten onur verici. Kendisini çok seviyorum ve başarısını olumlu anlamda kıskanıyorum. Örnek aldığım kişilerden biri.
Şarkınız kısa sürede 1.300.000 klip izlenme oranı ile müzik dünyasında fark edilenler arasına girdi. Neler söylemek istersiniz?
Çok isteyerek ve çalışarak bir iş yaptık, emek verdik. Yani karşılığını görebilmek mutlu ediyor. Bütün dinleyen ve beğenen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum.
Size ulaşmak, sizi takip etmek isteyen müzikseverler nasıl ulaşabilir?
İnstagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirler. “mhtpofficial”
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu samimi röportaj için size çok teşekkür ediyorum.