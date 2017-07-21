Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren genç DJ Ata Bayraktar geçtiğimiz kış Miami'de ününe kavuştu. Miami, Las Vegas gibi birçok önemli festivalde kendine yer bulan genç DJ'yi Adriana Lima, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Flo Rida, Dennis Rodman ve Tyson Beckford gibi isimler dinledi. Ata Bayraktar'ın bu yaz Bodrum Galen Türkbükü'nde 22 Temmuz saat 16:00'da performansını kaçırmak istemiyorsan rezervasyonunu yaptırmayı unutma!
İletişim numarası: 05320578588
Miami'nin genç DJ'i Cumartesi günü Galen Türkbükü'nde!
Bodrum Türkbükü'nün en sevilen oteli Galen Türkbükü'nde bu hafta son zamanlarda adını hızlı duyuran ve son sezon Miami'de DJ'lik yapan ATA BAYRAKTAR 22 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da performansını sergileyecek!Eğlence - 21 Temmuz 2017 16:11
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Bağlantılar: Galen Türkbükü, Türkbükü, Bodrum, Muğla, Ata Bayraktar
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