Miami'nin genç DJ'i Cumartesi günü Galen Türkbükü'nde!

Eğlence - 21 Temmuz 2017 16:11

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren genç DJ Ata Bayraktar geçtiğimiz kış Miami'de ününe kavuştu. Miami, Las Vegas gibi birçok önemli festivalde kendine yer bulan genç DJ'yi Adriana Lima, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Flo Rida, Dennis Rodman ve Tyson Beckford gibi isimler dinledi. Ata Bayraktar'ın bu yaz'nde 22 Temmuz saat 16:00'da performansını kaçırmak istemiyorsan rezervasyonunu yaptırmayı unutma!İletişim numarası: 05320578588