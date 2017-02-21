Michael Kors 2017

Güneşli günlerin sıcaklığı ünlü markanın yeni sezon kreasyonunun tanıtıldığı defilede hissedildi!

Gecce Kadın - 21 Şubat 2017 18:17
Michael Kors 2017
Fotoğrafçı Mario Testino ve süper model Joan Smalls’un da birleşimiyle, güç ve feminenlik kusursuz bir dengede zirveye taşınıyor.

Michael Kors kampanyası ise paparazzi tarzı bir bakış açısı ile karşımızda ve objektif başında yine Mario Testino var. Yeni nesil süper modeller Taylor Hill ve Romee Strijd’in aktif ve ışıltılı hayatlarının görkemli bir şekilde yansıtıldığı kampanyada güneşli günlerin sıcaklığı hissediliyor.

Güç ve baştan çıkarış Michael Kors 2017-18 Sonbahar-Kış defilesinde ön plandaydı. Michael Kors'un işçilik konusundaki başarısı, deneysel oyunlarla sunulmuştu. Defilenin yıldızları ise Plus-Size model Ashley Graham, Kendall Jenner ve Bella Hadid'ti.
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