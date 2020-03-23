Michael Schumacher için corona virüs önlemi!

Corona virüs nedeniyle İsviçre alarm vermiş vaziyette. Ülkede 7.724 vaka bulunurken salgından 98 kişi hayatını kaybetti. İsviçre'de corona virüs için geniş çaplı önlemler alınırken çoğu insan tehdit altında. Bu kişiler arasında 7 yıldır komada bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher ve ailesi de yer alıyor...Sağlık durumu nedeniyle corona virüs riski altında bulunan Michael Schumacher için ailesi seferberlik ilan etti. Schumacher ailesi, şu anda Genova gölü kenarındaki evde yaşıyor ve efsane Alman pilot orada komada tedavisini sürdürüyor. Virüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanmasından korkuluyor.Bu yüzden efsane ismin eşi Corinna Schumacher başta olmak üzere sıkı tedbirler alınmış durumda. Evde karantina uygulandığı ve dışarıdan birisinin eve girmesinin yasak olduğu belirtiliyor...Öte yandan 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor. Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti...Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.Dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Nicola Acciarri ise Michael Schumacher'in iyileşse dahi çok insanların kendisini tanıdığından çok farklı biri olacağını söylemişti.(Kaynak: hurriyet.com.tr)