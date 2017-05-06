Milli güreşçi Akgül’den 5 madalya sözü

Spor - 06 Mayıs 2017 16:47

Sırbistan’da düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçilerimiz yurda döndü. Türk Hava Yolları’nın ait uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Atatürk Havalimanı’nda çiçeklerle karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgisi karşısında mutlu olan milli güreşçiler, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.Erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan ve 5’inci kez Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde eden Dünya ve Olimpiyat şampiyonu sporcu Taha Akgül, “2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ilk kez büyük bir organizasyona katıldım. O da Avrupa şampiyonası oldu. Geçen yıl Avrupa şampiyonasında sakatlık yaşamıştım. O nedenle başarısız olduk ama bu sene tekrar emaneti geri aldım diyebilirim. 4 Avrupa şampiyonluğum vardı daha önce. Bununla birlikte 5 oldu. Bu serbest güreş tarihinde bir rekor. Onun dışında da 2014 ve 2015 yıllarında da dünya şampiyonu, 2016 yılı Rio Olimpiyatlarında da ülkemize tek altın madalyayı kazandırdım. Ülkeme tekrar altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı Sırbistan’da dinlettim. Serbest takımımız başarılı oldu. 3 tane altın madalya, iki tane bronz madalya ve 24 sene sonra böyle bir başarı yakalayabildik. Takım sıralamasında da üçüncülüğü elde ettik. Bu küçümsenmeyecek bir başarı. İnşallah serbest takım olarak 2020 olimpiyatlarında Tokyo’da 5 tane madalya sözü veriyorum” diye konuştu.Kadınlar serbest stil 75 kiloda altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar ise “2016 yılında da Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu başarıyı tekrar elde ettim. Teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla beraber daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Benim için zor bir gruptu ve zor maçlar oldu ama anlımın akıyla çıktığımı düşünüyorum. Türk milleti de televizyonlardan bizi destekleyerek izlediler ve bize dua ettiler. Bunları her zaman hissettik. 2020 Tokyo olimpiyatlarında da bayrağımızı göndere çekip İstiklal marşımızı herkese dinletmek istiyoruz” dedi.Kaynak:DHA