Milli judocular, Yıldızlar Balkan Şampiyonası'na hazır

Yunanistan'ın Selanik kentinde 28 - 30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'na katılacak erkek ve kız Milli takımlar hazırlıklarını tamamladı.

Diğer Sporlar - 28 Temmuz 2017 18:35

Ankara'da yapılan hazırlıklarını tamamlayan kafile bu akşam kara yoluyla Yunanistan'a hareket edecek.



Erkek Milli takım antrenörü Levent Obuz ve kız Milli Takım antrenörü Hüseyin Üstündağ, Balkan Şampiyonası'nda en iyi derece ve sonuçlarla döneceklerini ifade ederek, "Yıldızlarımız bizim geleceğimiz. Onlar bu basamakları tecrübe kazanarak tırmanacaklar" diye konuştular.



Kız ve Erkek Yıldız Milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:



KIZLAR: Nehir Ekşi, Sümeyye Kaya, Şeyda Nur Çiçek, Ece Atasoy, Yaren Kömürcü, Özge Sarıgül, Duygu Yener, Sıla Ersin, Ayşenur Budak, İremnur Ece, Buse Hacıoğlu, Gülcan Özdemir, Elif Çelik, Beyza Belge, Ayşe Öz, Özlem Yıldız, Sıla Korkmaz, Hatice Aydemir.



ERKEKLER: Enes Çakan, İbrahim Demirel, Emre Karaduman, Hamza Akpınar, Hidayet Adıyaman, Talha Büyükeser, Süleyman Kabakçı, M. Efe Barak, Burak Alkan, Buğra Pak, H. Talha Ilgaz, İsmail Ünal, Şamil Demet, Yusuf Kantar, Celal Çakır, Erdal Danışman, Aziz Kocabey, Musa Hindi, Y. Emre Esenboğa, C. Ayberk Tiyek.



Kaynak:DHA

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