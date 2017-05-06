Milli karatecilerden 3 bronz madalya

Kocaeli'de devam eden 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde madalya müsabakaları başladı. Sabah seansında tatamiye çıkan Hafsa Şeyda Burucu, Merve Çoban ve Erman Eltemur, maçlarını kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Diğer Sporlar - 06 Mayıs 2017 12:55
Milli karatecilerden 3 bronz madalya
Günün ilk madalya mücadelesine bayanlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu çıktı. 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başaran Milli karateci, İsviçreli Elena Quirici karşısında kontrollü bir mücadele sergiledi. 2012'de dünya ikincisi olan Burucu, normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kazanarak Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı.

İkinci madalya Merve'den

Bayanlar 61 kiloda Merve Çoban, Rus Nailya Gataullina karşısında bronz madalya aradı. Mücadeleye iyi başlayan Çoban, bitime 47 saniye skoru 2-0'a taşıdı. Son 14 saniyede bir puan daha alan 24 yaşındaki milli karateci, tatamiden 3-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Bayan Kumite Milli takımının da üyesi olan ve takımda final mücadelesi verecek Merve Çoban, 2014 yılında Finlandiya'da da bronz madalya kazanırken, 2016 yılında da Fransa'da Avrupa ikincisi oldu.

Seriyi Ermen Eltemur devam ettirdi

2016 yılında Fransa'da kumite 75 kiloda gümüş madalya kazanan Erman Eltemur, sabah seansının son madalya mücadelesine çıktı. Letonyalı Ruslans Sadıkovs ile karşılaşan Milli karateci, 58 saniye kala bir puan aldı ve bu üstünlüğü mücadele sonuna kadar sürdürmeyi başardı.

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanmayı başaran 23 yaşındaki Erman Eltemur, Avrupa Büyükler Şampiyonası kariyerindeki ilk bronz madalyasını boynuna taktı.

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Kaynak:DHA
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