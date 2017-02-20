Mine Kalpakçıoğlu'nun turu

İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu’na Akmerkez’den çıkarken rastladık.

Sosyete - 20 Şubat 2017 19:33
Mine Kalpakçıoğlu'nun turu
Oldukça yoğun bir çalışma döneminde olan Mine Hanım alışveriş merkezindeki İtalyan restoranında öğlen yemeğini yerken iş toplantısını yaptı. Zamanın kıymetli olduğunu, bazen yaptığı programa yetişmekte zorlandığını söyleyen Mine Hanım, böyle fırsatları değerlendirip deyim yerindeyse “Bir taş ile iki kuş vurmuş” olduğunu belirtti. Restorandan çıkıp valeye verdiği arabasını beklerken sohbet ettiğimiz Kalpakçıoğlu, siyah renkteki pantolon, bluz, bere ve çantasını kerem rengi bir palto ve palaska ile tamamladığı stiliyle her zaman olduğu gibi şıklığıyla dikkat çekti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SOSYETE HABERLERİ

  • Etel Baler'in farklı giyim tarzı
  • Gül Ergi'nin müze hayali
  • Kazaz romantik yemeğe hazır
  • Ebru Akel oğluyla gezmelerde
  • Tüm aile bir arada!
  • İpek Acar'a sürpriz doğum günü
  • Berrin Zorlu alışverişte
  • Ahmet Bayer: Sağlığım yerinde
  • Selin İmer'in nazar önlemi
  • Çarmıklı yıllara meydan okuyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum

EN POPÜLER HABERLER

  • Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!
  • Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır
  • Hadise'den doğum günü mesajı!
  • Amine Gülşe'den Mesut Özil'e yasak!
Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!