Mine Kalpakçıoğlu'nun turu

Sosyete - 20 Şubat 2017 19:33

Oldukça yoğun bir çalışma döneminde olan Mine Hanım alışveriş merkezindeki İtalyan restoranında öğlen yemeğini yerken iş toplantısını yaptı. Zamanın kıymetli olduğunu, bazen yaptığı programa yetişmekte zorlandığını söyleyen Mine Hanım, böyle fırsatları değerlendirip deyim yerindeyse “Bir taş ile iki kuş vurmuş” olduğunu belirtti. Restorandan çıkıp valeye verdiği arabasını beklerken sohbet ettiğimiz Kalpakçıoğlu, siyah renkteki pantolon, bluz, bere ve çantasını kerem rengi bir palto ve palaska ile tamamladığı stiliyle her zaman olduğu gibi şıklığıyla dikkat çekti.