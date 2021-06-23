Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde!

Sevilen oyuncu 25 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Uzun Metraj Film jürisinde Frankfurt’ta ‘Altın Elmalar ‘ yarışacak filmleri izleyip jüri ile beraber karar verecek.Yeni sezon için hazırlık aşamasında olan güzel oyuncu bu aralar bol bol senaryo inceleyip, Şile’de dinleniyor.