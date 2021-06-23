Sevilen oyuncu 25 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Uzun Metraj Film jürisinde Frankfurt’ta ‘Altın Elmalar ‘ yarışacak filmleri izleyip jüri ile beraber karar verecek.
Yeni sezon için hazırlık aşamasında olan güzel oyuncu bu aralar bol bol senaryo inceleyip, Şile’de dinleniyor.
Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde!
Ekranın ve tiyatronun başarılı ismi Mine Tugay yakın zamanda Exxen için çektiği ‘ Hükümsüz’ dizisinden sonra yeni projeler üzerinde çalışırken bu yıl Frankfurt’ta 21.cisi yapılmasını planlanan Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisine katıldı.
23.06.2021 01:17 Kültür-Sanat