Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde!

Ekranın ve tiyatronun başarılı ismi Mine Tugay yakın zamanda Exxen için çektiği ‘ Hükümsüz’ dizisinden sonra yeni projeler üzerinde çalışırken bu yıl Frankfurt’ta 21.cisi yapılmasını planlanan Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisine katıldı.

23.06.2021 01:17 Kültür-Sanat

Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde! Sevilen oyuncu 25 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Uzun Metraj Film jürisinde Frankfurt’ta ‘Altın Elmalar ‘ yarışacak filmleri izleyip jüri ile beraber karar verecek.

Yeni sezon için hazırlık aşamasında olan güzel oyuncu bu aralar bol bol senaryo inceleyip, Şile’de dinleniyor.
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