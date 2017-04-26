Mine Tugay Marakeş'e tatile mi gidiyor?

Oyuncu Mine Tugay önümüzdeki günlerde tek başına Marakeş'e tatile gideceğini açıkladı.

Magazin - 26 Nisan 2017 22:05
Mine Tugay Marakeş'e tatile mi gidiyor?
Son olarak Paramparça adlı televizyon dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı.

İlk olarak bir ayakkabı dükkânına giren Tugay, ayakkabı denerken fotoğrafının çekilmemesini rica etti. Alışveriş sırasında gazetecilerle konuşan Tugay, tek başına Marakeş tatiline çıkacağını belirtti ve ekledi:

“Tatil öncesinde alışverişe çıktım. Eksiklerimi tamamlıyorum. Gelecek sezonda sürpriz bir projeyle ekranlarda yer alacağım."

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Bağlantılar: Mine Tugay, Marakeş

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