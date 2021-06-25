Mine Tugay: Taciz mesajlarının bir cezası var!

Oyuncu Mine Tugay, kendisini sosyal medya aracılığıyla taciz ve hakaret içerikli mesajlar gönderen kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyurdu.

25.06.2021 00:14 Magazin

Mine Tugay: Taciz mesajlarının bir cezası var! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay kendisine taciz ve hakaret içerikli mesajlar gönderilmesi sonucu adliyeye giderek şikayetçi oldu. Adliyenin kapısında çektiği bir fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan Tugay üzerine, "Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?" ifadelerini yazdı.

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