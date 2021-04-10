Mine Tugay'dan sosyal medyayı sallayan kare

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ve yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Mine Tugay, ünlü fotoğrafçı Cem Talu ile kamera karşısına geçti. Bu kareyi 'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı güzelliğiyle adeta yıktı geçti. Hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafta Tugay’ın fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı.Oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Mine Tugay, güzelliği ile de büyülemeye devam ediyor. Ünlü fotoğrafçı Cem Talu ile objektif karşısına geçen güzel oyuncu bu kareyi 'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Fit görüntüsü ve kusursuz fiziğiyle nefesleri kesen Tugay’ın bu paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.