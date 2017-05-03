Güzel oyuncu Mine Tugay, Fas'a tatile gitti. Mine Tugay, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil esnasında gezdiği yerlerden çekildiği güzel kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğraflar, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Mine Tugay'ın Fas tatili
Fas'a tatile çıkan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.Magazin - 04 Mayıs 2017 01:00
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