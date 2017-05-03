Mine Tugay'ın Fas tatili

Fas'a tatile çıkan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Magazin - 04 Mayıs 2017 01:00
Mine Tugay'ın Fas tatili
Güzel oyuncu Mine Tugay, Fas'a tatile gitti. Mine Tugay, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil esnasında gezdiği yerlerden çekildiği güzel kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğraflar, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Bağlantılar: Mine Tugay, Marakeş

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