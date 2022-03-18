Minik dostlara ‘bir kap mutluluk’

"Sosyal sorumluluk projemiz devam ettiği sürece müşterilerin hayvan hakları gönüllüsü olması ve duyarlılıklarının desteklenmesi için 'Hayvan Haklarında Farkındalık Yarat, Sen de WATCHOFROYAL' sloganı ile tüm hayvanseverleri sitemize davet ediyoruz. Sosyal medya kanalarından kampanya programına tam destek verecek.Sosyal sorumluluk projesinin ses getirmesi ve sokakta kalan tüm dostlarımıza farkındalık yaratmak için sizlere gönderilen mamalar ile kedi veya köpekleri beslerken bir fotoğraf çekip sayfanızda paylaşmanızı rica ediyoruz" diyen Tolga Sakın, tüm paylaşımların Watchofroyal İnstagram sayfası ve bütün sosyal medya hesaplarında etiket yapılarak paylaşılacağını belirtti.