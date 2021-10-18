Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk hayatındaki hız nefes kesiyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrıldıktan hemen sonra Influencer Ala Tokel ile yakınlaşan Engin, kısa sürede ayrılıp oyuncu Miray Daner'le aşk yaşamaya başladı.
Magazin gündemini sallayan aşkın ilk karesi sosyal medyaya düştü. İkili ilk kez dün önceki gecce Emirgan'da bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.
"Gelen gideni görüntülü arattı"
Engin'in eski sevgilisi Ala Tokel de sosyal medya hesabından sitemkar bir mesaj paylaştı. Tokel, "Gelen gideni görüntülü arattı öyle diyim" sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.
Miray Daner aşkı sonrası Ala Tokel'den Oğulcan Engin'e 'sitemli' mesaj
Miray Daner’le çıkan aşk haberlerini gören Ala Tokel, Oğulcan Engin’e ‘Gelen gideni görüntülü arattı’ yazarak göndermede bulundu.
18.10.2021 13:48 Magazin