Miray Daner’den sinema filmi sürprizi

Blu TV'de izleyici ile buluşan "Saygı" dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayan Miray Daner'in bir sinema filminde de rol alacağı öğrenildi. İlk kez beyazperdede başrolde rol alacak genç oyuncu, kimler biter bitmez yeni projesi için hazırlık yapacak.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daner, “Masumiyet”i “Kader”, “C Blık” gibi birçok filme imza atan Türkiye’nin bol ödüllü yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’un yeni filminde başrol oynayacak. Cast çalışmaları devam eden filmin adı “Hayat”…