Miray Daner'in 'Aşk 101' pişmanlığı...

Netflix'in yeni Türk dizisi oldukça ses getirdi. Dünyada pek çok ülkede de ilk 10'a girmeye başaran dizi, ülkemizde de günlerce sosyal medyada TT oldu. 'Aşk 101'le ilgili ortaya atılan bir iddia ise oldukça dikkat çekti.Konuşulanlara göre 'Aşk 101'de Alina Boz'un canlandırdığı Eda rolü ilk olarak Miray Daner'e teklif edilmiş. Fakat o dönem Kubilay Aka ilişkisini yeni noktalamış olan oyuncu eski sevgilisiyle aynı seti paylaşmanın doğru olmayacağını düşünerek rolü reddetmiş. Bunun üzerine Alina Boz'a teklif gitmiş. Alina Boz’un oynadığı Eda karakteri büyük ilgi görünce de Daner’in büyük bir pişmanlık yaşadığını, yakın çevresine anlattığı öğrenildi.