Miray Daner’in partneri belli oldu

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan Miray Daner, Zeki Demirkubuz'un çekeceği yeni sinema filminde başrolde rol alacak. Genç isme yine kendi jenerasyonundan sürpriz bir isim eşlik edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Daner, filmde başrolü Burak Dakak'la başlayacak. "Hayat" isimli filmin çekimleri ise Ekim ayında başlayacak.Burak Dakak daha önce Gülperi ve Çukur isimli dizilerle dikkatleri çekmişti.