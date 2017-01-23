Mirkelam Karaköy Goya'da!

Kaliteli eğlenceli anlayışıyla Karaköy’ün yükselen trendi Goya, Perşembe geccesi Mirkelam’ı sahnesinde ağırlayarak, şehrin ritmini yükseltmeye devam ediyor!

Eğlence - 23 Ocak 2017 16:52
Mirkelam Karaköy Goya'da!
Özel lezzetlerin iyi müzikle buluştuğu, şehrin nabzını kaliteli eğlence anlayışıyla tutan Goya, Perşembe geccesi Mirkelam ile unutulmayan hitlerini dinleyicileri ile buluşturacak.

Karaköy’e dönüşüyle semtin havasını değiştiren, yeni dekorasyonuyla büyük beğeni kazanan Goya, dünya mutfağından sunduğu eşsiz lezzetleriyle keyifli bir akşam yemeği yiyerek, hafta arası rutinine son vermek isteyenleri müzik dünyasının koşan adamı “Mirkelam’’ı dinlemeye davet ediyor.

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Bağlantılar: MİRKELAM, GOYA

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