'Misafir' dizisi ekranlara veda ediyor!

Japonya'da ses getiren 'Oasis' dizisinden uyarlaması olan 'Misafir' dizisi 11 Kasım Perşembe akşamı yayın hayatına başlamıştı. Başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin ömrü kısa oldu. Perşembe akşamları yayınlanan ve reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı alındı. Misafir, 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek 5. bölümüyle izleyenlerine veda edecek.