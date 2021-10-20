'Misafir'in ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu!

"Misafir”in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı ve 4 Kasım Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle yayınlanacak “Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.