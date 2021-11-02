"Misafir"in merakla beklenen afişi yayınlandı!

Dizinin başrolleri Buğra Gülsoy, Hazal Kaya ve Ozan Dolunay’ın boy gösterdiği afiş kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı, takipçiler tarafından çok beğenildi.11 Kasım Perşembe günü ilk bölümüyle ekrana gelecek “Misafir”in oyuncu kadrosundaayrıca Bülent Şakrak, SelenÖztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı “Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.