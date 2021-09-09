Miss Turkey 2021 finalinde Eser ve Berfu Yenenler arasında güldüren diyalog!

Miss Turkey 2021 yarışması büyük heyecana sahne oldu. Törenin sunuculuğunu Eser ve Berfu Yenenler çifti yaptı. Jüri koltuğunda Can Sandıkçıoğlu, Yıldırım Mayruk, Azra Akın, Arzum Onan, Aslıhan Koruyan Sabancı, Çağla Şıkel ve Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna vardı.Miss Turkey 2015 yılında yarışan ve dördüncü olan Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler arasında geçen diyalog gecceye damga vurdu.İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten ve patavatsız biri olduğunu söyleyen Berfu Yenenler'in bu sözlerinin ardından Eser Yenenler eşine, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" ifadelerini kullandı. Berfu Yenenler, sahnede şöyle espri yaptı: “Eser, kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor.”