'Moana'

Walt Disney'in hazırladığı animasyon çizgi filmi, vizyona girdiği günden beri büyük başarı elde ediyor...

Sinema - 24 Ocak 2017 11:31

Gişede büyük bir başarı yakalayan film, ilk 3 günde 216 bin 287 kişi tarafından seyredilerek, 2 milyon 928 bin liralık hasılata ulaştı.



Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.



Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.



Filmi izlerken çocuklar kıssadan hisse dersler de çıkarabilecekler. Filmin anafikri, hayallerinin peşine düşmekle ve bunları yaparken de cesur olmakla ilgili.



Bir okyanus adasında yaşamanın, yüzünü doğanın verdiklerine dönmenin ve ona saygı duymanın önemi en çok vurgulanan şeylerden.



Bir de doğa ananın kalbini kötülükle alıp kaçarsanız, olumsuzluk gelip bir gün sizi de bulur fikrine vurgu yapılıyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya müzikal tatta, doğayla ve denizin iç güzellikleriyle bütünleşmiş bir masal çıkıyor.

