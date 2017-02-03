Modacı Barbaros Şansal'ın 3 yıl hapsi istendi!

Savcı, Barbaros Şansal hakkındaki iddianameyi hazırladı.

Yaşam - 03 Şubat 2017 17:07
Modacı Barbaros Şansal'ın 3 yıl hapsi istendi!
Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.



Kaynak:DHA
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