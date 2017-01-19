Modgrey yeni koleksiyonunu tanıttı

Kadın-Moda - 19 Ocak 2017 18:10

Türk Moda sektörüne hızlı bir giriş yapan Modgrey, her bireyin kendine özgü zevki ve kendine özgü tercihi olduğundan yola çıkılarak hazırlanan tasarımlar, geleneksel ve klasik çizgideki modellerden ziyade kadınlara alışılmışın dışında, modern, estetik ve şık alternatifler sunmaktadır.Sektörde yaptığı büyük yatırımlar sayesinde emin adımlarla ilerleyen firma, marka ve trendleri takip eden, yüksek moda anlayışına sahip,cesur ve modern tasarımlar arayan kadınlara hizmet vermek amacıyla Türkiye’nin ilk modest departman mağazasını İstanbul'da açmıştır.Moda, Modern, Modest kavramlarını harmanlayıp bir araya getiren Modgrey, sıra dışı tasarımları, eğitimli satış personeli ile İstanbul'un güzide semtlerinden Acıbadem ve Bağdat Caddesi'nde açtığı mağazalarında birbirinden şık ve birbirinden farklı koleksiyonları tek çatı altında müşterileriyle buluşturmakta,ayrıca modgrey.com Online Mağazası ile de moda severlere eşsiz bir tasarım dünyası sunmaktadır.