Mohammed Alsaloussi'den eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na gönderme!

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildi!
Alsaloussi de ayrılık sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Mohammed Alsaloussi, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım." ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı, Meedo'ya gönderme mi yaptı?
Mohammed Alsaloussi'nin bu paylaşımda, eski sevgilisine gönderme yaptığı ileri sürüldü. Meedo'nun ardından bir paylaşım yapan Subaşı ise, şu sözlerin olduğu bir gönderi yayınladı:
"Kendi acısını ve sorunlarını çözemeyen insanlar sorunu hala başka yerde arar ve onları ikna etmeye çalışarak çevresindeki insanları manipüle etmekten çekinmezler. Ama bu davranış iyileşme sürecinde hiç yardımcı olmuyor. İnsan hatasıyla ve acısıyla yüzleşmediği sürece sorunu hep başka yerde ararve asla iyileşemez. Kendimizi iyileştirmek için önce kendimizle barışık olmalı ve hatalarımızla yüzleşmeyi seçmeliyiz. Aksi takdirde sadece acımıza devam eder ve olabileceğimiz en iyi versiyondan uzaklaşırız."
Şeyma Subaşı'ndan eski sevgilisi Meedo'ya gönderme!
Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’ya mesaj: “Melisa benimle yaşamalı!”