UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Monaco, evinde İtalyan devi Juventus’u ağırladı. Dakika 24’te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Juventus, dakika 59’da bir kere daha Higuain’le golü bularak skoru 2-0’a getirdi.
Monaco 0-2 Juventus
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Juventus, sahadan Arjantinli golcü Higuain'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.Diğer Sporlar - 03 Mayıs 2017 23:40
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