Mor Ufuklar'a 2 ödül birden

Yapımcılığını Osman Subaşı’nın yaptığı senaryo ve yönetmenliğini Olgun Özdemir’in üstlendiği ‘’Mor Ufuklar / Bir Akdeniz Hüznü‘’ filmi Madrid’de düzenlenen Uluslararası film festivalinde 2 ödül birden aldı.

Sinema - 21 Temmuz 2017 21:13

Suriyeli mülteci olan ve ailesinin tamamını ege denizinde kaybetmiş olan Meryem'in hikâyesi Uluslararası Madrid film festivalinde 400 film ile birlikte yarıştı.



Mor Ufuklar filmi En iyi müzik jüri özel ödülü İrsel Çivit ve En iyi yardımcı kadın oyuncu Ece Özdikici ile kazandı.



Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Osman Subaşı şunları söyledi;

“Batının, mülteci sorununa olan sessizliğini sanatla bozmak için Mor Ufuklar’ı çekip festivallere göndermeye karar verdik. Amacımız Suriyeli mültecilerin dramını ve Türkiye'nin bu konuda gösterdiği hassasiyeti dünyaya anlatmak. Daha ilk uluslararası festivalden iki ödülle dönmüş olmak amacımıza ulaştığımızın bir göstergesi oldu. Aldığımız bu ödülle Suriyeli Mültecilerin dramı uluslararası arenada ve özellikle sinema perdesinde ilk kez tanıtıldı. Bundan sonra katılacağımız Uluslararası festivallerde de Mor Ufuklar'ın aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz.”



Filmin yönetmeni Olgun Özdemir ise şunları söyledi;

“Öncelikle filmimizin ödül alması bizleri gururlandırdı. Ödül almaktan öte Suriyeli mültecilerin dramının uluslararası platformda duyurmak gurur verici bir his bizim için. Festivalde çok başarılı filmler de vardı ancak biz en baştan beri hikayemize güveniyorduk. Bundan sonra katılacağımız festivallerden de ödüllerle dönüp ülkemizi başarı ile temsil edeceğimize inanıyorum. Katıldığı ilk uluslararası film festivalinde ödülle dönen film yıl içerisinde Belçika, Hollanda, İran, Hindistan, Kanada , ABD gibi ülkelerde dünyaca bilinen festivallerde yarışmaya devam edecek.”

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