'Mor ve Ötesi' bayramda sevenleriyle bir araya gelecek!

Türkiye’de ilk kez Kerki Solfej tarafından İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen arabalı konserler kapsamında Kurban Bayramı’nın ilk günü Türkiye’nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi sahne alacak.31 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek olan Mor ve Ötesi konserinde, tüm misafirlerin ateşi ölçülecek ve araçlar dezenfekte edilecek.