Mor ve Ötesi, Harbiye'de üçte üç yaptı!

Konserinin başlangıcını ‘Gül Kendine’ şarkısıyla yapan mor ve ötesi, açık havayı dolduran hayranlarına akıllarda iz bırakacak bir konser yaşattı.mor ve ötesi solisti Harun Tekin: “2001 yılında yayınladığımız ve reşit olmayı bekleyen bir şarkımız var. Tam da pandemi döneminde yeniden parlayarak çok dinlendi sözlerinin ardından ‘Daha Mutlu Olamam’ şarkısını seyircisiyle hep bir ağızdan söyleyerek Harbiye’yi ayağa kaldırdı.Konserinin ortalarına doğru ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayan mor ve ötesi: “Bu akşam bizi yine gururlandıran son zamanların en güzel ve güçlü takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına kocaman alkış istiyorum. Evet belki şampiyon olamadılar ama biliyoruz ki ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Biz de 13 yıl önce tam olarak aynı salonda eurovisionda onlarla benzer bir şey yaşamıştık. Bu heyecan ve gururun hissini iyi biliriz” sözleriyle filenin bekçilerine teşekkürlerini sundu.Sahneden yakın zamanda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u da anan Harun Tekin: “Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan insanlardan biri olan Ferhan Şensoy’u burada bu akşam büyük bir hüzün, kocaman saygı ve teşekkürle anıyoruz. ‘Festus’ şarkısını hepimizin büyüğü ve ustası Ferhan Şensoy için seslendireceğiz.”diyerek ayakta alkışlandı.Kendisini izlemeye gelen seyircisine sahnede kaldıkları iki saat boyunca müzik şöleni yaşatan grup, Harbiye’nin muhteşem atmosferinde rock fırtınası estirdi. Finale doğru, imkansıza yakın bir hayali yaşadıklarını söyleyen Harun Tekin bunun kendilerine moral verdiğini belirtti. Tekin: “Sadece kendi istediğimiz müziği yaparak 25 yıldır sizlerle bir aradayız ve bu bizler için inanılmaz bir hediye. Bundan güç alarak söylüyoruz ki, önümüzdeki yıllarda hep beraber hem birbirimizi hem etrafımızı iyileştirmeye hepimizin çok ihtiyacı olacak. Bir sürü şeyi sevgiyle muhabbetle yeniden inşa edeceğiz. Sizde o ışığı görüyoruz. Bu akşam bize çok iyi geldiğiniz için teşekkür ederiz.” diyerek seyircisine veda etti.Seyircisinin alkışları eşliğinde yeniden sahneye dönen mor ve ötesi ‘Yardım Et’, ‘Serseri’ve ‘Uyan’ şarkılarıyla bis yaparak konseri sonlandırdılar. Öte yandan konseri izlemeye gelen ünlüler arasında Buray ve Doğuş Çabakçor vardı.