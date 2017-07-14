Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!

Sosyete - 14 Temmuz 2017 18:10

Motosiklet düşkünü olan Cevahir, alışveriş merkezine 4 motosikletinden en sevdiğim dediği motoruyla geldi. Murat Bey, İtalyan restoranı Serafina’da bir tanıdığı ile ayaküstü sohbet ettikten sonra mağazaları turlamaya başladı.