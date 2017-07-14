Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!

Genç işadamı Murat Cevahir’e Akmerkez’de rastladık.

Sosyete - 14 Temmuz 2017 18:10
Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!
Motosiklet düşkünü olan Cevahir, alışveriş merkezine 4 motosikletinden en sevdiğim dediği motoruyla geldi. Murat Bey, İtalyan restoranı Serafina’da bir tanıdığı ile ayaküstü sohbet ettikten sonra mağazaları turlamaya başladı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

SOSYETE HABERLERİ

  • Özge Ulusoy'dan yanıt gecikmedi!
  • Ahu Yağtu'dan Sabancı açıklaması!
  • Niyego'nun mutluluğu
  • Alkoçlar ve Sabancı pişti oldu!
  • Nazlı Çelik'in panik anları!
  • Nazlı Keçili turda...
  • "Eski sevgilimi özlemiyorum"
  • Aşk mı yaşıyorlar? İşte açıklama..
  • Figen Kıral'ın keyifli turu!
  • Herkesi şaşırtan beraberlik!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!