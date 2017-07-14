Motosiklet düşkünü olan Cevahir, alışveriş merkezine 4 motosikletinden en sevdiğim dediği motoruyla geldi. Murat Bey, İtalyan restoranı Serafina’da bir tanıdığı ile ayaküstü sohbet ettikten sonra mağazaları turlamaya başladı.
Motosiklet düşkünü Murat Cevahir!
Genç işadamı Murat Cevahir’e Akmerkez’de rastladık.Sosyete - 14 Temmuz 2017 18:10
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Murat Cevahir, Akmerkez, Serafina
SOSYETE HABERLERİ
- Özge Ulusoy'dan yanıt gecikmedi!
- Ahu Yağtu'dan Hacı Sabancı açıklaması!
- Şeyla Gülman Niyego'nun mutluluğu
- Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı pişti oldu!
- Nazlı Çelik ve Kaan Boyner tatilde
- Nazlı Keçili turda...
- Özge Ulusoy: Eski sevgilimi özlemiyorum
- Serdar Bilgili'den Deniz Çakır açıklaması
- Figen Kıral'ın keyifli turu!
- Herkesi şaşırtan beraberlik!